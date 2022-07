Viviane Araújo promove chá de bebê e pede fraldas e pomadas

Chá de bebê já é tendência no mundo dos famosos. Com o parto previsto pata setembro desse anor, atriz Viviane Araújo está grávida do primeiro filho que se chamará Joaquim, e um grande chá de bebê está sendo preparado para essa semana. Segundo o porta Extra, ela fez permuta com um salão de festas no bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O portal publicou que Viviane Araújo pede para que os convidados levem fraldas e pomadas para assaduras de bebê.