Vivian Amorim brilha na primeira noite do Camarote Brahma no Festival de Parintins 2024

Parintins (AM), 29 de Junho de 2024 – A abertura do Festival Folclórico de Parintins 2024 atraiu milhares de pessoas e um time de celebridades que vibraram ao som dos bois Garantido e Caprichoso. Entre os destaques da noite, a atriz Vivian Amorim, abrilhantou o Camarote Brahma, patrocinadora oficial do evento.

Com um figurino exclusivo assinado pelo estilista manauara Rodrigo Paiva, Vivian esbanjou simpatia. A atriz posou para os fotógrafos e animou a galera. O look especial criado para a festa destacou a cores dos bois Garantido e Caprichoso, em uma combinação de tradição e modernidade, promovendo a Brahma de forma elegante e autêntica.

Vivian encantou o público presente, aproveitou a festa e ressaltou a importância cultural do evento. “Estou muito feliz em estar aqui com a Brahma, essa marca que valoriza e celebra a nossa cultura amazônica. Ver a Brahma se vestir de azul e vermelho homenageando o Caprichoso e Garantido para curtir esse momento juntos com o público é emocionante”, afirmou Vivian.

Brahma celebra a 57ª edição do Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores eventos culturais do Norte do Brasil. A marca é apoiadora do Festival há mais de 20 anos, destacando sua paixão pela cultura amazônica.

O Festival de Parintins é a maior manifestação folclórica e popular do Norte do país, quando a multidão se diverte e manifesta uma das paixões pelos Bois Garantido e Caprichoso. Este ano, os festejos começaram na última sexta-feira de junho, dia 28, e seguem até o domingo, dia 30, no Bumbódromo, que acomoda 35 mil espectadores. A cidade de Parintins, normalmente com uma população de 120 mil pessoas, dobra de tamanho durante o festival, recebendo milhares de turistas do Brasil e do mundo.