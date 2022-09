Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, aparece com um possível affair no Rock in Rio

Este é o primeiro envolvimento amoroso de Thales após a morte de Paulo Gustavo , em 2021.

Em clima de novo romance, o dermatologista Thales Bretas, viúvo do comediante Paulo Gustavo, marcou presença neste sábado (10), no festival Rock in Rio.

O médico chegou ao evento acompanhado pelo cantor Silva, com quem a algum tempo já estavam rolando algumas especulações de que o cantor seja um possível affair do dermatologista.

Mas para sanar as nossas dúvidas, em entrevista no noite de ontem, Thales se pronunciou a respeito do possível casal: “Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixar rolar”.

Fofos, né? Vocês shippam esse casal?