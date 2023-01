Viúva de Pelé quebra silêncio: “Sentimento de um espaço vazio, de ausência, que me pressiona o peito”

Márcia Aoki usou o perfil oficial do falecido craque da bola para falar do seu amor pelo companheiro por meio de uma carta aberta

Ai gente, escorreu uma lágrima aqui e não foi cisco dessa vez! Márcia Aoki que viveu os últimos anos da vida de Pelé ao seu lado quebrou o silêncio após a morte do craque da bola e soltou o verbo no seu perfil oficial por meio de uma carta aberta que emociona a todas as fofoqueiras.

“Dar adeus a quem amo e me acostumar a não ter mais ao meu lado a minha razão de vida, seu amor repleto de carinho, humor único e sua cumplicidade levará tempo… Queria uns minutos a mais de troca de olhares. Alguns dias a mais para brincarmos com a nossa filhota, Cacau!”, começa a carta.

Aoki ainda diz que a ausência do futebolista aperta seu peito. “Me pego esperando você me dizer: ‘Márcia, amor, bom dia! Olha que lindo o mar hoje…’. Apesar de saber que este é um destino inevitável para todos nós, para mim a constatação que esse momento chegou é o sentimento de um espaço vazio, de ausência, que me pressiona o peito”, acrescentou.

“Mas há também um outro sentimento, o de forte gratidão por poder dividir a minha dor com o mundo inteiro. Recebemos milhões de mensagens de afeição e solidariedade, que encheram os nossos corações de conforto e paz. Quero agradecer a todos os fãs que ainda prestam suas homenagens até agora. Também ao Santos Futebol Clube e a cidade de Santos, que nos acolheu tão bem neste momento tão desafiador”, disse.

A musa ainda finaliza agradecendo a vida que viveu ao lado de Pelé. “Dividir a vida com Edson foi viver uma história real de um amor único. Dividir o amor de Pelé com vocês também. Este amor nunca morrerá e continuará entre nós. Eternamente. Com carinho, Márcia Aoki”.