Viúva de Michael Mosley desabafa com a morte dele após desaparecimento

Meu Deus! O médico e apresentador de TV Michael Mosley foi encontrado sem vida neste domingo, 9, após ter sido dado como desaparecido após uma caminhada na praia na quarta-feira, 5. Após a notícia, a viúva, Clare Mosley, desabafou.

“Não sei nem por onde começar. É devastador ter perdido Michael, meu marido maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante. Tivemos uma vida incrivelmente sortuda juntos. Nós nos amávamos muito e éramos muito felizes juntos”, disse ela.

E completou: “Minha família e eu ficamos extremamente confortados com as manifestações de amor de pessoas de todo o mundo. Michael significou muito para muitos de vocês. Acima de tudo, me sinto muito sortuda por ter tudo uma vida com Michael”.