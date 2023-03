Viúva de Gal Costa pede que a justiça reconheça sua união com a cantora

A empresária estava a mais de 20 anos com a cantora e era como uma segunda mãe para o filho adotivo da mesma.

Gente, após a morte da nossa musa do MPB Gal Costa, no fim do ano passado, a sua companheira de vida, a empresária Wilma Teodoro Petrillo entrou com um processo na justiça pedindo que a sua relação com a cantora fosse reconhecida como uma união estável e que fosse aberto o inventário do espólio de Gal.

Segundo o colunista Leo Dias, além do reconhecimento judicial da relação, Wilma pede que seja nomeada a inventariante dos bens de Gal, assim como pede que a guarda do filho adotivo da cantora, Gabriel Penna Costa, de 17 anos, seja dada a ela.

Além de possuir um relacionamento amoroso com Gal, Wilma também atuava com empresária da artista e mantinha uma relação de “segunda mãe” com Gabriel, pois, apesar de terem um relacionamento bem discreto, eles ficaram mais de duas décadas juntas.