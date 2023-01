Viúva de Erasmo Carlos conta episódio sobrenatural: “A TV ligava sozinha todos os dias”

Fernanda Passos usou suas redes sociais para contar que a TV voltou a ligar sozinha depois de tempos desligada

Não sei vocês, mas eu morro de medo de episódios sobrenaturais, minhas fofoqueiras do Leblon bem sabem disso. Não deixei de notar que a viúva de Erasmo Carlos passou por um episódio com a TV que não tem explicação. Fernanda contou que a TV que ligava sozinha enquanto Erasmo era vivo voltou a ligar depois de tempos desligada.

“Meu amor, lembra que, quando nos mudamos, a TV ligava sozinha todos os dias? A gente chamou o Gambá [técnico], ele não conseguiu descobrir, nos habituamos e ela parou de fazer isso”, começou a viúva, em seu perfil oficial no Instagram.

E não para por aí: “Durante toda a sua internação, e esses dias após a sua morte, a TV nunca ligou, até esqueci que ela fazia isso. Bom, hoje aconteceu. Quando vim para sala, estava passando o cortejo do Pelé. Deixei ligada e fiquei aqui no chão do escritório, no meu lugar favorito da casa e perto de você”.

De acordo com Fernanda, ela só assistiu Cléber Machado falar de Erasmo por causa desse “empurrão” que recebeu de outra dimensão. “O Cléber Machado falou no seu nome. Não acho que seja um sinal e, sim, uma coincidência. Você era tão especial para tanta gente. Meu orgulho. Preciso consertar a TV”, completou.