Viúva de Chrystian manda recado para Ralf, em carta aberta: “Lide com a sua consciência”

Key Vieira, viúva de Chrystian, que faleceu semana passada por conta de uma parada cardiorrespiratória, postou em suas redes sociais uma carta aberta aos seus seguidores e fãs. Diante disso, apesar da carta romântica feita ao amor da sua vida, que infelizmente a deixou, a indireta ao irmão dele, Ralf, não passou despercebida aos que sabem da história. Os irmãos já não se encontravam a quatro anos e, desde o falecimento de seu irmão, Ralf se diz muito arrependido.

“Agradeço a Deus pela alegria de ter vivido anos tão incríveis ao lado desse homem, esposo, pai, amigo e artista maravilhoso. O nosso amor sempre foi grande, genuíno, forte. Gerou dois lindos frutos, que seguem sendo minha prioridade”, começou.

Sem expor muito, Key se mostrou insatisfeita ao falarem sobre a carreira de seu amado, dizendo:

“Não vou deixar que uma história tão linda seja esquecida, manchada e muito menos apagada. Entendo que um artista, como figura pública, sempre vai ter sua vida pessoal questionada, afinal o público tem sede de música e de informações. No entanto, para tudo existe um limite. Só eu, como viúva do Chrystian, posso falar com propriedade sobre os nossos dias como família”.

Em outra parte de sua publicação, ela não se referiu só a Ralf, como todos que estavam longe do cantor sertanejo nos últimos anos. De acordo com a viúva, a família de Chrystian sabia como entrar em contato com ele e não o procuraram por pura falta de interesse.

“Filhos, irmão e amigos sempre souberam de seu endereço, telefone e redes. Cabe a cada um agora lidar com sua própria consciência”, fala Key em sua carta aberta.

Do dia da morte do sertanejo até hoje, seu irmão se lamenta da distância entre eles, que ficaram sem se ver durante quatro anos. Ralf afirma que eles não chegaram a brigar, apenas se distanciaram.

Finalizando com mais uma mensagem carinhosa ao seu falecido marido, Key diz:

“Seco minhas lágrimas e ergo minha cabeça para a vida, na certeza de que seguirei lutando pela nossa família; e na esperança de te encontrar na eternidade, meu amor.”

Vejam a carta aberta feita por Key Vieira:

“Agradeço a Deus pela alegria de ter vivido anos tão incríveis ao lado desse homem, esposo, pai, amigo e artista maravilhoso. O nosso amor sempre foi grande, genuíno, forte. Gerou dois lindos frutos, que seguem sendo minha prioridade.

Sou grata a todos os amigos e fãs que dedicaram mensagens de carinho e acompanharam o sucesso do meu grande amor ao longo dos 60 anos de estrada. Não vou deixar que uma história tão linda seja esquecida, manchada e muito menos apagada.

Entendo que um artista, como figura pública, sempre vai ter sua vida pessoal questionada, afinal o público tem sede de música e de informações. No entanto, para tudo existe um limite. Só eu, como viúva do Chrystian, posso falar com propriedade sobre os nossos dias como família.

Filhos, irmão e amigos sempre souberam de seu endereço, telefone e redes. Cabe a cada um agora lidar com sua própria consciência.

A quem questiona sua partida: só quem estava ao lado do Chrystian para saber o que de fato aconteceu. A quem especula questões financeiras: só quem dividia com ele os mesmos sonhos tem propriedade para falar sobre seus bens (materiais ou não). A quem propaga fake news: por que nunca fizeram questão de divulgar seu trabalho e agora só pensam em crescer a audiência por sob a sua lápide?

Não vou carregar pesos que não são meus. Meu compromisso é com o legado musical que o Chrystian deixou, e os meus dois filhos, que assim como eu, precisam de apoio nesse momento.

Seco minhas lágrimas e ergo minha cabeça para a vida, na certeza de que seguirei lutando pela nossa família; e na esperança de te encontrar na eternidade, meu amor.”