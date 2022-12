Viúva de Charlie Watts morre depois de 16 meses da morte do baterista

Shirley Ann Shepherd morreu aos 82 anos com a causa da morte não especificada

Shirley Ann Shepherd morreu depois de 16 meses da morte do marido, os quais ela vivia a vida de uma viúva de 82 anos. Para quem não sabe, a loira era esposa do baterista Charlie Watt, dos Rolling Stones.

A causa da doença não foi especificada pela família e os mais próximos. “É com grande tristeza que Seraphina, Charlotte e Barry anunciam a morte de sua amada mãe, avó e sogra, Shirley Watts”, disse a família no comunicado.

A família ainda conta que a doença foi “curta” e diz que a figura de Shirley fará falta para toda a família, ressaltando que agora ela vai de encontro ao Charlie.

Os fãs do casal ficaram muito emocionados com a partida da loira e o possível encontro dela com o baterista em outro plano espiritual. Meus sentimentos a toda família.