“Vitória de todos os jornalistas que não recuaram”, dispara esposa de William Bonner

Natasha Dantas usou as redes sociais para homenagear o marido após vitória no ‘Melhores do Ano’

Que homenagem linda para todos os jornalistas que passaram um dos anos mais difíceis para o jornalismo. Natasha Dantas sabe que o seu marido passou por dias turbulentos e a dedicou a vitória no ‘Melhores do Ano’ a todos os jornalistas que não recuaram diante da profissão que enfrentou dificuldades esse ano. “Acho que vale o post porque só quem acompanha os dias mais áridos sabe da importância dessa vitória. Vitória não só dele, mas de todos os jornalistas que não descansaram, não recuaram, não se renderam. Parabéns!”, disse ela em post no Instagram. Vale lembrar que a aparição da musa na rede Globo foi dada como rara, já que ela não aparece muito ao lado do esposo. “Ah, claro que eu não podia perder o momento de fazer aquela pode com o troféu na mão procurando alguma coisa no chão”, brincou ela sobre a sua foto no camarim da Globo.