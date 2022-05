Vitão está se descobrindo! Cantor está se conhecendo melhor quanto ao visual e sexualidade

Ex-de Luisa Sonza disse em entrevista para a revista GQ que está adotando um visual mais andrógino

Cada dia mais surpresa com as voltas que o mundo dá. Vitão, vai com calma que a gente não é de ferro e uma fofoca dessas pode sim matar uma fofoqueira. Em entrevista para a revista GQ, o cantor disse que está redescobrindo sua sexualidade e cada vez investindo mais em peças usadas por mulheres.

E não para por aí. Temos observado que o cantor tem usado peças sem gênero e ele reafirmou que está sim adotando um visual mais andrógino. Vitão explicou que isso não tem relação com sua sexualidade, mas sim sobre liberdade de expressão.

Vitão investe em visual andrógino e acessórios femininos (Foto: Reprodução)

O cantor explicou que começou a entender sexo sendo muito mais que uma relação entre homem e mulher. “Até então sempre me vi como um homem hétero, sempre gostei de mulheres, mas cada vez mais entendo que talvez sexo seja mais do que apenas isso. Tenho me entendido de outras formas, me relacionado com pessoas diferentes e é muito disso. Estou namorando comigo mesmo, um momento de autoconhecimento”, disse.

Olha ele, todo pra frente, gosto desses homens modernos, e confesso que ele continua um gostoso independente da roupa que vista ou de sua orientação sexual. Sigo apaixonada!