Virgínia e Zé Felipe decidem saber sexo de bebê na hora do parto

Influenciadora apareceu no seu canal do Youtube para dizer que não terá chá de revelação

Dá para notar que Virgínia está bem mais calma na gestação do seu segundo filho, bem diferente do que foi com Maria Alice. A influenciadora apareceu no seu canal do Youtube para contar que não fará chá de revelação do seu segundo filho. A decisão foi tomada junto a Zé Felipe, marido da loira.

“Não vai ter mais chá revelação. Desistimos de fazer, conversei com Zé Felipe e não vamos fazer. Tomei essa decisão agora, recentemente, já estava tudo encaminhado, seria no final de abril, só que nesta gestação estou muito tranquila e calma, sem ansiedade, sem euforia para saber se é menino ou menina”, disse a loira.

A influenciadora não nega que se bater a vontade de saber o sexo do bebê mais para frente ela fará um chá de revelação, mas no momento ela segue em paz e sem desespero para saber se é menino pou menina. “Eu quero saber a emoção de saber no dia do nascimento”, revelou.

Virgínia ainda disse que não está certa do nome, ainda mais agora que não sente a necessidade de saber o sexo da criança e explica que em relação ao quarto ela fará algo neutro em branco ou toins pastéis.

“Isso vai me ajudar muito na questão da gestação, vai ser uma coisa leve, depois de 9 meses vamos ver”, disse Virgínia com muita calma e sem desespero. Tô sentindo a gata tão leve, tão espiritualizada. Iluminou, toda!