Virgínia sente que está grávida de menino

Empresária revelou em vídeo que o casal nçao quer saber op sexo do bebê até o nascimento, mas ela já sente o que pode vir por aí

A gente já sabe que o sexo do segundo filho de Virgínia e Zé Felipe vai ser revelado só no nascimento, dependendo da vontade da mãe, o que não sabíamos é que a empresária estaria sentindo que estaria grávida de um menino. A loira contou tudo nos stories.

“Galera foi assim, da Maria Alice eu sempre quis ser mãe de menino, só que eu engravidei dela e comecei a sentir que ia ser menina, e veio a Maria. Agora eu queria menina e sinto que é menino. Então é isso, quero é que venha com muita saúde”, disse.

Virgínia contou nos stories que está sentindo que seu bebê é um menino. 🥰🗣 pic.twitter.com/IuxiTSYpyY — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 2, 2022

Intuição de mãe não costuma falhar não, será que vem um mini Zé por aí? Para ambos os sexos que venha com muita saúde, e além disso com o instinto afiado para a fofoca, como o do pai. Nunca te pedi nada!