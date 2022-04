Vida de Virgínia e Zé Felipe vai virar documentário

Loira contou no seu último vídeo no Youtube que casal está sendo gravado 24 horas por dia para lançamento do documentário da vida do casal

Minha gente, nosso sonho se realizou, vamos ter um documentário sobre a vida de Virginia e Zé Felipe. Isso mesmo, minha gente, o documentário vai mostrar os momentos mais importantes da vida do casal nos últimos meses, incluindo a notícia da gestação do segundo filho. Virgínia contou no seu último vídeo para o Youtube que deixou de postar muita coisa para ser exclusividade do documentário. “Quero que vocês sintam a emoção, vem aí um documentário da nossa vida”, contou Virgínia animada. “Estamos gravando um documentário sobre a nossa vida, somos filmados 24h, por isso tem coisas que não postei aqui no canal. O casamento, a descoberta da gestação, tem muita coisa que vai ficar exclusiva para lá”, contou a musa. Já estou ansiosa para saber mais da vida de um dos casais que mais amo e mais acompanho. Não perco as gracinhas do Zé por nada. Vamos ficar ligadinhas para ver em qual plataforma o documentário vai sair, porque Virgínia não revelou ainda.