Virgínia se diz com medo na reta final da gravidez

Influenciadora disse que está pronta para conhecer Maria Flor, a sua segunda filha com o cantor Zé Felipe

Essa só as mamães de plantão vão entender a dor e a delícia de ser mãe. Virgínia Fonseca usou as redes sociais para dizer que está pronta para receber Maria Flor, mas que ainda tem medo. A pequena é a segunda filha de Virgínia com o cantor Zé Felipe.

“Maria Florzinha, sua mamãe já está pronta para te conhecer. E bem ansiosa por sinal. Acreditam que eu estou com medo? Na primeira gestação também tive, quando estava chegando perto, e tudo bem porque era a primeira, né?” , disse a influenciadora.

A musa ainda disse que não sabe explicar qual medo ela sente, mas sente algo. “Só que agora na segunda também estou. Medo não sei do que exatamente, mas medo. Acho que faz parte, né? Depois passa… Como tudo na vida! (Eu mesma me confortando é o melhor)”, contou.