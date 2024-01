Virginia revela que está grávida de seu terceiro filho

A influenciadora publicou em suas redes sociais o anúncio, ao lado de seu marido e suas outras filhas.

Socorro! Amores, na noite de ontem (17), a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca utilizou as suas redes sociais para contar uma novidade daquelas aos seus fãs. Através de um post no feed do seu instagram, Virgínia revelou que está esperando mais um baby de seu marido, o cantor Zé Felipe.

Para anunciar que essa linda família está prestes a receber mais um membro, o casal posou com suas outras duas filhas, as pequenas Maria Alice e Maria Flor, juntamente com o teste de gravidez.

“Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!!”, revelou a influenciadora, que completou: “Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com MUITA saúde, pq amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso.“