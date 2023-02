Virgínia quebra silêncio sobre falta de foto com fãs: “Mil perdões”

Influenciadora usou as redes sociais para dizer que as clientes podem pedir reembolso

Vocês acham que eu não vi o vídeo da multidão que esteve no lançamento da loja de Virgínia Fonseca, ‘We Pink’? Se enganaram! A influenciadora apareceu nas redes sociais para pedir desculpa, pois no evento foram distribuídas senhas para tirar foto com a loira e ela não atendeu os fãs.

“Mil perdões, desculpa! Tô muito chateada, nem sei o que dizer! Nossa equipe vai entrar em contato com quem não conseguiu foto e vocês podem escolher entre o perfume lançamento ou estorno da compra. Mais uma vez, desculpa!”, disse.

De acordo com as más línguas, a musa foi embora antes de atender toda a fila de fãs. Nos stories ela disse que pensou ter feito foto com todos os presentes.