Virgínia conta que terá duas babás para cuidar de Maria Flor

Em live, empresária foi criticada diante a sua escolha por contar com a ajuda de babás

Caros leitores, preciso que vocês entendam que ser mãe e ser empresária, são coisas ambíguas, mas que na vida de uma mulher isso acontece na mesma constância. Virgínia foi muito criticada em live, por dizer que vai usar duas babás para cuidar de Maria Flor. A loira ainda contou que cada filha terá suas babás.

“Vai ser a mesma babá para as duas? Não, gente, a Maria Alice com as babás dela, e a Maria Flor com as babás dela”, explicou Virgínia em live no Instagram. Logo após a notícia repercutiu com os velhos comentários de que a loira não estaria sendo uma mãe presente para as filhas.

“Li comentários falando que falhei em ser mãe porque tenho babá e porque eu trabalho e não fico 24 horas com ela. Fiquei muito mal e realmente me questionei se sou uma boa mãe, sou a melhor mãe que eu posso ser dentro da minha realidade. Não nasci rica e tudo o que tenho foi através do meu trabalho. Tudo que vou deixar para os meus filhos também é através dele”, disse.