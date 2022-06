Virgínia sobre críticas ao ‘bom dia, pessoal’ com Maria Alice: “É Deus”

Influenciadora contou em entrevista ao ‘PocCast’ que a filha solta o ‘ual’ no final do bordão derrubou as críticas dos haters

A vida da blogueira e empresária que namora um cantor de sucesso não é fácil e os haters caem em cima. Em entrevista ao ‘Poc Cast’, Virgínia contou que os haters criticaram muito o bordão da loira: ‘Bom dia, pessoal’. Alguns diziam que Maria Alice não gostava e que a mãe estaria gritando na orelha da menina. “Bom dia pessoal comecei organicamente, as pessoas começaram a me condenar por causa disso. Fiquei mal, postei o bom dia pessoal e todo mundo começou a criticar”, iniciou a loira ao contar sobre a relação com a filha. @kikikidafama Virgínia falando sobre os comentários que recebeu quando postou o bom dia pessoal com Maria Alice. 🗣 ♬ som original – KIKIKI DA FAMA A influenciadora conta que foi Deus que fez a filha falar ‘ual’ no final da frase, como forma de rebater o haters. “Fiz no outro dia e nao sei porque raios, Maria Alice era neném, aí ela soltou o ‘ual’, um dia depois do pessoal cair matando, é Deus”, contou. Haters, relaxem Maria Alice está melhor que nós, acreidtem!