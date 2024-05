Virginia Fonseca presenteia irmão com caminhonete de luxo: “Super presente”

Virgínia Fonseca investiu alto no presente do seu irmão, William Gusmão. A influenciadora deu uma caminhonete caríssima para o aniversariante do mês, o presente foi avaliado em R$ 360 mil.

Em seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora do SBT publicou um vídeo do momento da surpresa. Segundo Virginia, seu irmão estava passando meio mal, mas ela insistiu para que ele viesse até sua casa lhe encontrar, já que iria viajar a trabalho em breve.

Na legenda da publicação, a famosa se declarou para o irmão em linda homenagem de aniversário. “Amanhã é niver do meu irmão, mas já estamos comemorando hoje!!! Quarentou ein gato @williampgus?!! Tenho orgulho em te chamar de irmão, você é engraçado, de um coração enorme, simples e amoroso!! Admiro o seu jeito de ver a vida e saiba que estarei sempre aqui pro que precisar!! Que nesse novo ciclo que se inicia, Deus lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso e que Ele ilumine seus caminhos sempre. Te amamos muitoooo!!! Feliz aniversário antecipado”, escreveu Virginia.