”Me questionei se sou boa mãe para Maria Alice”, escreve Virgínia nos stories depois de comentários negativos em publicação

Comentários diziam que a loira falhou em ser mãe e não ficar 24h com a filha

Minha gente, quanta gente sem noção existe nessa terra, né? Ave Maria. Virgínia Fonseca publicou um vídeo no reels e recebeu uma chuva de comentários maldosos sobre seu tratamento com a filha. Os internautas criticaram a postura da loira por não ficar 24h com a filha.

A influenciadora chegou a questionar se estaria sendo uma boa mãe para Maria Alice, a primeira filha do casal. Virginia também contou que após ver alguns vídeos no Tik Tok teve a certeza que sim, é uma ótima mãe para sua filha.

“Li alguns comentários falando que já falhei em ser mãe, porque tenho babá… Porque trabalho e não fico 24h com minha filha. Fiquei muito mal e realmente me questionei se sou uma boa mãe para Maria…”, desabafou.

Virgínia ainda conta que não nasceu rica e que precisa trabalhar para pagar suas contas, deixando como lição para os filhos correrem atrás de seus sonhos, gente como a gente, eu amo! “E eu não preciso parar de trabalhar e ficar com minha filha 24h para respeitarem minha maternidade”, complementou.

Tem gente que não tem o que fazer, apenas. Entendam que a mulher está na sua segunda gestação e que não pode passar nervoso, enquanto isso vão lavar uma louça, beijos de luz.