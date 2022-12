Virgínia Fonseca ganha prêmio de ‘Influenciadora do Ano’

Loira participou da premiação internacional, People’s Choice Awards 2022 e trouxe o prêmio para o Brasil

Olha ela! Marca mais essa na conta do Brasil, porque Virgínia Fonseca está trazendo prêmio de ‘Influenciadora do Ano’ para o Brasil. A musa levou a melhor na premiação do People ‘s Choice Awards 2022 que aconteceu nos Estados Unidos. A musa vai entrar no ano de 2023 quebrando tudoo!

“Gente, eu não estou acreditando nisso!”, disse a musa ao saber do resultado. “Eu estou muito feliz! Muito obrigada! Essa aqui vai para os meus seguidores que votaram em mim”, completou ela, estourando um espumante.

A musa arrasou na escolha do look na noite especial, elegendo um look pretinho nada básico total Versace. PERFEITA!