Virginia Fonseca fatura mais de R$ 17 milhões com vendas do seu perfume em 3 meses

As pessoas compraram o perfume sem sentir o cheiro e a mulher já ficou mais rica ainda, pensa se tivessem sentido o aroma antes? Em uma entrevista para a ‘Revista Forbes’, Virginia Fonseca contou que faturou nos primeiros 90 dias do lançamento do seu perfume ‘VF’, mais de R$ 17 milhões.

O perfume é da marca de cosméticos que Virginia é sócia, ela contou que o segredo do sucesso é que seu produto tem 25% de essência, enquanto a média no Brasil é de 12%. A esposa de Zé Felipe contou ainda que seu primeiro produto com a marca de cosméticos ‘WePink’, em Sérum, faturou R$ 10 milhões no primeiro mês.