Virgínia Fonseca deixa seguidores boquiabertos com construção de mansão

Virgínia e Zé Felipe conseguiram arrancar suspiros diante da obra estrondosa que estão fazendo na mansão para abrigar a família. A influenciadora mostrou detalhes da mansão e não poupou nos detalhe deixando os mais abastados boquiabertos com o tamanho da mansão que o casal vai morar no futuro. O espaço fica localizado em Goiânia e de acordo com a loira o piso da casa é tão pesado que precisa de 5 pessoas e uma roda para conseguir movê-lo.

A área externa da casa terá uma piscina enorme, de 35m² e 150 mil litros de água. Ela também dará acesso a uma área de lazer por meio de uma longa escada, que leva para uma lareira, ofurô que cabe 12 pessoas, academia, adega climatizada, salão de beleza, sala de massagem, banheiro para banhos pós-treino e sauna.

A influenciadora ainda revelou que a casa terá um elevador interno para facilitar o acesso a todas as instalações. “Ainda faltam alguns meses para finalizar, mas já quis contar para vocês algumas curiosidades que acredito que alguns não saibam ainda”, disse ela.