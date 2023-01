Virgínia fatura R$168 milhões com empresa de cosméticos

Empresária não deixou de mostrar o faturamento da ‘WePink’ no último ano de 2022

Olha ela! Virgínia entrou no ano faturando alto com a sua empresa de cosméticos. A WePink faturou mais de R$168 milhões de reais no último ano. A influenciadora não deixou de dividir a boa notícia com os seus fãs que participam de todos os passos da sua vida.

“Finalizamos 2022 com R$168 milhões faturados na @wepink.br! Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a vocês! Sem palavras e muita gratidão no coração! 1 ano e 3 meses de empresa, é surreal! E agradecer também aos meus sócios e equipe que se dedicam 24 horas”, escreveu ela no story, finalizando com: ‘2023 é nosso’”, escreveu ela no Instagram.

Vale lembrar que ela ainda foi muito criticada por abrir uma linha dentro da sua empresa, focada em cuidados com bebês, a web julgou que a marca se parecia muito com a linha de produtos de Kylie Jenner, que compete no mesmo mercado.