Virgínia fala sobre ciúme de Zé Felipe: “Cada um cuida dos seus BO”

Influenciadora contou que não trabalha o ciúme na relação, pois nesses episódios ela se transforma

Virgínia não tem papas na língua na hora de contar detalhes de sua vida, o famoso livro aberto, né? A influenciadora recebeu a pergunta de uma seguidora sobre o ciúme de Zé Felipe nos seus diversos shows pelo Brasil. A loira disse que não trabalha o ciúme em sua relação e que cada um cuide do seus BO´s, afinal para ela o seu parceiro sabe o que quer da vida e a partir do momento que ele não souber o que quer os dois seguem para caminhos diferentes. Virgínia ainda disse que quando está em episódio de ciúme se transforma.

“E não fico com ciúme do Zé quando ele vai fazer show não, é o trabalho dele, imagina se ele sentisse ciúme quando eu posto um story? Eu com ciúme ninguém entende nada, eu me transformo, não gosto de sentir, faço o máximo para não sentir ciúme”, contou.

A musa ainda disse que quando Zé não souber o que quer da sua vida, os dois partem para caminhos diferentes. “Eu jamais vou privar ele de fazer o que ama, trabalhar, coloco na minha cabeça que não tem nada nisso, dele fazer show. Não tem como controlar as outras pessoas, ele tem que saber o que quer para sua vida, não sou eu que vou controlar ele”, disse.