Virgínia e Zé Felipe revelam planos para festa de casamento: “Será em breve, um festão de dois dias”

Casal mais aclamado pelas mídias sociais revelou o desejo de subir ao altar, principalmente após o batizado das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor

Vem casamento por aí? Não é de hoje que Virgínia e Zé Felipe dão o que falar, afinal, os dois vivem um romance intenso e sem previsão de deixar de ser. Virgínia disse ao Gshow que o batizado das filhas, Maria Flor e Maria Alice, deixaram ela com vontade de subir ao altar. Zé ainda ressaltou que a festa tinha que ser de dois dias.

“Depois do batizado das meninas, me reacendeu a chama do casamento, da igreja e, se Deus quiser, o casamento está nos nossos planos, sim. E será em breve!”, disse ela.

O cantor ainda completa: “Vai ser um festão para chamar a família toda! Tem que ser festão! Queremos uma festa que dure pelo menos dois dias”, finalizou.