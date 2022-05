Viralizou e se lascou! Médica ofende pacientes no Twitter, é exposta na TV e internautas comemoram!

A médica postava tweets extremamente ofensivos contra os pacientes que iam até o pronto atendimento

Ih minha gente, deu ruim pra médica que viralizou no Twitter ofendendo os pacientes, viu? É que na semana passada, um tweet da médica Mariana de Lima Alves pipocou na rede do passarinho no qual ela criticava uma moça que foi ao pronto atendimento que ela trabalha por causa de infecção de urina — a Doutora sabe a dor que é? Acho que não.

E nesta terça-feira, (24), os tweets da médica sem empatia foram expostos no jornal “Fala Brasil” na RecordTV! Sou contra o linchamento, mas os tweets dela são surreais!

meu deus ela se lascou TANTO 💀 pic.twitter.com/D98AGaYRX5 — matheus (@whomath) May 24, 2022

No tweet viralizado, ela diz: “Tem que ser muito filha da put* pra vir uma da manhã no pronto socorro por conta de infecção urinária viu? Não tem outra expressão para descrever”. Por que cursou medicina hein fofa? Mariana trabalha em Curitiba, no Paraná, como médica geral e já foi afastada.

E tem mais! Em outro, ela reclama: “As gestantes são tudo referenciadas de maternidade porta aberta. E vem pra UPA quando começa a parir! PQP! Mulher me deixa em paz”. É desumano né? “Gente, qual a tara de vir no pronto socorro num feriado por uma coisa que você já tá sentindo há mais de 30 dias?”, foi outro tweet da mocinha.

E é claro que a web comemorou que a médica foi exposta, afinal de contas, isso é um grande desrespeito com a classe e com quem precisa de assistência médica. “Eu não dou nem 24h pra ela aparecer com o combo roupa totalmente branca, cabelo amarrado, make pálida e cara de choro pedindo desculpas e conquistar redenção se tornando uma sub referência”, comentou um internauta. Será? Vamos aguardar…

Espero que sirva de lição pra ela e pros seus colegas que adoram expor os pacientes no tt. pic.twitter.com/VqeITV4niE May 24, 2022

eu não dou nem 24h pra ela aparecer com o combo roupa totalmente branca, cabelo amarrado, make pálida e cara de choro pedindo desculpas e conquistar redenção se tornando uma sub referência — passa pano (@kapassapano) May 24, 2022

Esperou fama e recebeu processo, achei pouco pic.twitter.com/d8U1KnOLJY — Marcoooo ϟ (@_mar_co__) May 24, 2022