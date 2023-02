Viola Davis conquista Grammy e se torna uma artista EGOT

Atriz tem prêmios de todas as premiações mais famosas dos EUA: Oscar, Grammy, Emmy e Tony

Olha ela! Se Anitta não trouxe o Grammy para casa, minha fofoqueiras ficaram felizes com a conquista de Viola Davis no Grammy. A atriz se tornou uma artista EGOT, ou seja, possui os prêmios mais requisitados pela academia, sendo eles: Oscar, Grammy, Emmy e Tony.

A musa ganhou o Grammy ontem (05), na categoria de “Melhor Gravação de Audiobook, Narração e Gravação”. Vale ressaltar que ela se tornou um dos grandes nomes do cinema atualmente, sendo uma das grandes apostas dos diretores.

Fiquei muito feliz com sua vitória, pois eu a acompanho desde o seu papel icônico como Annalise Keating em ‘How To Get Away With Murder’.