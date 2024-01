Vinicius é o quinto eliminado do BBB 24

O brother saiu com 9,92% dos votos e disputava uma vaga no reality com Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi

Mesmo com uma torcida grande para que Vinicius chegasse a final do BBB 24, parece que o sonho dele acabou nem na metade. O brother recebeu apenas 9,92% dos votos para ficar e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira, 23. O atleta paralímpico disputou o primeiro paredão quíntuplo da história ao lado de Alane, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi. A dançarina recebeu 40,85% dos votos, o comissário 20,75%, a assistente social 15,96% e o vendedor 12,52%.