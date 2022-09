Vini e Alex quase saem no soco em A Fazenda: “Eu te quebro”

Treta dos dois juntou todos os homens da sede para conter os ânimos

A pior briga da noite, sem tirar nem por qualquer detalhe a mais. Depois que Kerline soltou os cachorros no grupo de Tiago que não fez nada quando o modelo pediu para sair do reality, chegando a tocar o sino, Vini contou que Alex era venenoso e por isso agia daquela forma, já que o jornalista dizia que Kerline tinha que pôr para fora seus sentimentos. Alex não gostou nada de ser chamado de venenoso e partiu para cima de Vini.

“Não me chama de venenoso, [email protected]!”, disse Alex aos berros, em um dos momentos o jornalista chega a subir na cama e apontar um cabide na cara de Vini e aí sim que o bicho pega.

quase saiu porrada entre Vini e Alex #AFazenda

“Encosta isso [o cabide] em mim de novo que eu te qu*bro”, falou Vini. Os dois ficaram cara a cara no embate e tudo pareceu muito descontrolado, precisando que todos os homens segurassem os dois para que eles não se pegassem no soco.

Thomaz Costa chegou a ser empurrado e caiu da cama algumas vezes no meio disso tudo. “Não me segura, não me segura”, gritava Buttel. A casa conseguiu separar os dois, mas Kerline continuou aos prantos, como sempre.