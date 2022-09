Vini corre risco de ser expulso de ‘A Fazenda’

Vini empurrou o participante Thomaz Costa enquanto o ator tentava apartar uma briga entre o influencer e o modelo Alex.

E essa edição de ‘A Fazenda’ está pegando fogo! Devido a um empurrão que derrubou o ator Thomaz Costa na cama, Vini pode ser expulso do reality. Ao tentar evitar uma briga entre Vini e Alex, o ex-namorado de Larissa Manoela acabou sendo empurrado pelo companheiro de confinamento.

A briga começou, após, em uma conversa com Kerline, Vini chamar Alex de venenoso e insinuar que o rapaz havia dado corda para a desavença entre a ex-BBB e a Dra Deolane.

Irritado com as afirmações de Vini, Alex com os ânimos alterados respondeu o influencer e assim começou a briga. “Dei corda o caralho! Você tá maluco! E agora tá me chamando de venenoso. Me respeita! Não me chama de venenoso! Use as palavras certas”.

Neste momento, o ex-De Férias com o Ex, estava com uma cabide de roupas na mão e ao gesticular na briga fez com que o objeto passasse bem próximo do rosto do modelo que ameaçou: “Passa isso de novo perto do meu rosto. Eu vou te quebrar”.

Crente de que os dois iriam se agredir, Thomaz tentou intervir na briga, mas foi empurrado por Vini.

A emissora está analisando as imagens e a decisão sobre a expulsão será anunciada no ao vivo com a apresentadora Adriane Galisteu.