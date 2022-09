Vini Buttel faz comentário sobre o corpo de Ruivinha de Marte

A influencer ficou sem reação, mas deixou claro, visualmente, o quanto ficou incomodada com a atitude do modelo.

Esta edição do reality está só no começo e o peão Vini já possui uma coleção de ações e falas problemáticas. Desta vez, sua vítima foi a participante Ruivinha de Marte, a quem ele lançou comentários inconvenientes a respeito de seu corpo.

Durante uma conversa entre os dois peões, na cozinha, o modelo pega a tiktoker no colo e faz o seguinte comentário: “Você está cada vez mais magra. Você quer um ‘wheyzinho’? Para ficar fortinha?”.

O cara não cansa de ser desnecessário, né? 😲#AFazenda pic.twitter.com/rKQo5pEx2N — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 22, 2022

Através de sua expressão facial, é notório o quanto Ruivinha ficou desconfortável e incomodada com a atitude do colega de confinamento, que nem conseguiu responder o rapaz.

E como a internet não para, após esse ocorrido, internautas resgataram um vídeo onde a influencer comenta sobre sua baixa autoestima e relata problemas que já teve em relação ao seu peso. “Eu me achava muito feia, eu ficava com muita vergonha do meu corpo”.