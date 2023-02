Vini Buttel, ex-Fazenda, é agredido por assaltante

O peão polêmico da sua edição no reality da Record foi vítima de uma agressão quando curtia o carnaval na sexta (17)

Xii gente, Vini Buttel está se envolvendo em polêmica mais uma vez, justo na época de carnaval. Afe! O muso foi vítima de agressão na cidade de São Paulo ao curtir a festança. O ex-Fazenda chegou a desmaiar com as agressões e já fez exames para ver se está tudo ok.

“Ontem, o Vini foi assaltado e agredido ao ponto de ter sofrido um desmaio. Mas ele já passou por exames e agora se encontra em casa sendo cuidado pela família. Caso recebam mensagem pedindo dinheiro ou qualquer outra coisa no whatsapp, não é ele! Vini está sem acesso às redes porque levaram o celular também! Equipe, Vini Buttel”, informaram.

Gabriel Perline ainda diz que o muso estava em um carro de aplicativo e decidiu descer do veículo pro causa do trânsito e acabou sendo assaltado.