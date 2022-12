Vini Buttel destrata Galisteu: “Mais bonzinho que muito participante”

Web comentou a cara de quem comeu e não gostou de Vini Buttel na final da Fazenda 14

Eita, minhas manas que estavam ligadinhas da final da Fazenda 14 não perderam um clique sequer. E quem acompanhou de perto pode ver a cara de ranço de Vini Buttel na final, alguns internautas apontaram inveja por parte do ex-participante do reality, enquanto outros acreditavam que ele nem queria estar ali. O que ficou evidente foi sua falta de educação com Adriane Galisteu.

Vini contou como foi dormir ao lado do Colorado 😂 #FinalAFazenda pic.twitter.com/LYGtokZxTk — A Fazenda (@afazendarecord) December 16, 2022

“Vini, você foi um dos primeiros moradores dessa baia, pois é… Conta pra gente, que nunca vivemos essa experiência aí, como é de fato, porque sei que você fala a verdade, como é dormir com o colorado?”, perguntou Galisteu.

Sem rodeios e com a cara bem feia ele respondeu: “Boa noite, olha está na baia é uma emoção né, do início ao fim… O colorado é de boa, ele é bonzinho. Mais bonzinho que muito participante”.