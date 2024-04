Viih Tube revela problemas com gestação após festa de Lua Di Felice

Viih Tube está esperando o seu segundo filho, mas o que a gente não esperava era que Viih Tube estaria enfrentando problemas na gestação da filha mais nova. Com a correria da festa de um ano de Lua, ela sofreu um ‘descolamento de saco’, como contou nos stories de seu Instagram oficial.

“Eu fiz um exame antes da festa, estava tudo ok, e eu fiz um exame logo no dia seguinte, pós-festa. Eu tive um descolamento. Não é um descolamento de placenta porque como eu completei agora 12 semanas, agora que tecnicamente vira uma placenta. Era um ‘saquinho’, que estava colando na parede do útero e ele não colou 100%”, explicou a futura mamãe de dois.

Viih ainda revelou o que levou a acontecer esse descolamento. “O que causa isso é correria, estresse, pressão. Enfim, correria. A festa da Lua foi super correria, dá canseira sim”, contou ela, que disse como isso impactou seu trabalho. “Eu acabei tendo esse descolamento, sim, tanto que desmarquei vários trabalhos porque me obrigou. Tipo assim, 15 dias de repouso, porque se não colasse direitinho agora no início, eu poderia ficar com isso a gravidez inteira e eu não queria”.

A esposa de Eliezer disse que seguiu o tratamento com seriedade e conseguiu reverter o quadro. “Eu entrei com os remédios que os médicos pediram, fiz repouso de 15 dias, segui a risca, por isso fiquei a até sumida. E aí colou, graças a Deus! Colou perfeito, ficou tudo maravilhoso, a única coisinha que tinha ali, já resolveu”.