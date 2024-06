Viih Tube rebate comentários que dizem que Eliezer é interesseiro: “Dondoca”

Viih Tube e Eliezer seguem sendo um casal vítima de rumores. Os dois abriram as portas do seu lar para receber a apresentadora Eliana, os dois não deixaram de falar sobre as críticas que recebem, principalmente a de que Eliezer é interesseiro e sustentado pela esposa, Viih.

Acontece que muitos internautas não acreditavam que Eliezer estivesse confortável e feliz no relacionamento: “Tinha até um site que fazia apostas de quanto tempo a gente ia durar, se eu ia largar a Vitória antes ou depois do nascimento da Lua. As pessoas ganharam dinheiro em cima dessa especulação”, explicou ele.

Ela, então, complementou: “Até amigas vieram me dizer que ele só estava interessado no meu dinheiro, na minha fama”, disse. “As pessoas não fazem ideia de tudo o que ele fez e faz para o nosso sucesso. Hoje, graças a Deus, sou uma dondoca, e ele é quem rala. Já trabalhei muito”, concluiu.

Eli então contou que não se ofende quando se referem a ele como ‘o marido de Viih Tube’, muito pelo contrário o influenciador diz que se orgulha do título: “As pessoas me chamam de ‘o marido da Viih Tube’, para me diminuir. Mas eu tenho orgulho desse rótulo. Imagina, em 23 anos, chegar onde ela chegou! E não foi na sorte, foi na inteligência, sem pisar em ninguém. Tenho muito orgulho da história dela”, ele revelou.