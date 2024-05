Viih Tube que tentar fazer parto normal de segundo filho

Viih Tube dividiu algumas escolhas com seus seguidores do Instagram, revelando como pretende trazer o seu segundo filho ao mundo. A influenciadora revelou que pretende fazer parto normal, mas apenas se for uma boa escolha para ela e para o bebê.

“No parto da Lua, você não conseguiu parto normal. Você pretende tentar dessa vez?”, perguntou um internauta. “Eu queria tanto ter feito parto normal no da Lua”, iniciou Viih. “Mas é o que eu conversei com o meu obstetra, tudo o que estiver dentro do possível, o que for saudável para mim e para o bebê no momento em que eu estiver perto de parir, eu vou fazer”.

E finalizou: “Se eu puder tentar o parto normal e estiver saudável, com todas as condições , eu vou querer tentar. Mas eu também não posso criar muita expectativa porque é um tempo muito curto de uma gravidez para a outra. Eu vou estar parindo depois de um ano e meio depois do parto da Lua, e depois de um ano e oito meses que passa a ser seguro tentar um parto normal. Mas pode ser que dê certo, vou sentindo, queria muito viver um parto normal, mas se não der, o importante é saúde”.

Na sequência, a mãe de Lua deu palpite sobre o sexo do segundo bebê. “Inicialmente eu queria outra menina, porque me vinha o cenário das duas brincando juntas. Mas depois de todo mundo falar que é um menino, eu gostei de imaginar um casal. Mas eu não tenho preferência. Já tenho uma menina, a Lua, então se for duas meninas ou um casal, os dois são lindos pra mim. O Eli [Eliezer] queria um casal. Estou muito mais tranquila para essa revelação do que eu fiquei da Lua. Estava passando mal para descobrir, tentei até ver antes da revelação, de tão ansiosa que eu estava”, compartilhou.