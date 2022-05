Caiu um cisco aqui! Viih Tube dedica estreia de sua peça para Rodrigo Mussi

É lindo ver a amizade que eles fizeram e espero que em breve, ele prestigie a atriz

Ê gente, segura a emoção! Neste domingo, (1º), Viih Tube estreou sua peça de teatro “Cancelada”, em São Paulo, e dedicou a estreia para um grande amigo, Rodrigo Mussi. E foi muito fofo!

Antes de começar a peça, Viih começou falando sobre o amigo. “Hoje, muitas coisas que eu vou dizer aqui foram coisas que ele [Rodrigo] me disse depois do acidente, de como a vida é curta, de como a vida é imprevisível. E coisas que eu disse para ele também. Ele não pode estar aqui hoje, porque está se recuperando e muito bem”, disse a atriz e pediu palmas para o ex-BBB, com a plateia o ovacionando.

“Mas eu sei que na próxima, ele estará aqui na primeira fileira, me aplaudindo de pé, porque ele torce muito por mim assim como eu torço por ele. Rodrigo, essa é para você!”, disse Viih Tube, que saiu do palco visivelmente emocionada.

Viihtube fez uma homenagem ao @oficialmussi na estreia da Peça "Cancelada" hoje em São Paulo (01/05)

🎥 prontofaleyy via feed pic.twitter.com/ORjdUhXzaF — Support Rodrigo Mussi 🥷 (@supportrodrigom) May 1, 2022

Desde o acidente que Rodrigo sofreu no dia 31 de março, Viih Tube tem dado todo o suporte para a família do amigo e ela quem se tornou responsável por postar todos os boletins médicos do rapaz. Atualmente, Mussi está se recuperando gradativamente, fazendo terapia e fisioterapia. Ele ainda não apareceu nas redes sociais devido a ansiedade que o celular pode causar em sua recuperação, mas seu irmão, Diogo, disse que em breve ele falará com os fãs. Importante é ele se recuperar logo, mas só de saber que ele está fora do hospital e sem correr risco de vida já é um presente né?

A peça de Viih Tube conta com a participação da mãe da influenciadora, Viviane, e da atriz Bela Fernandes, e é baseada em seu livro autobiográfico contando sua história e os cancelamentos que teve durante a vida profissional. Sucesso para Viih e toda minha admiração pela mulher que ela está se tornando.