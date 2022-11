Viih Tube fala sobre problema no coração de Eli: “Ele está bem melhor”

Influenciadora usou os stories como um alerta para os seus seguidores que procurem o médico caso sinta alguma dor estranha

Depois que Eliezer contou que estava enfrentando problemas com o seu coração, Viih Tube entrou em ação e foi falar com os seus seguidores sobre o estado do amado, usando sua rede como um alerta para que os fãs não hesitem em procurar o médico caso tenha alguma dor. A musa ainda disse que o pai de Lua estava sentindo um incômodo nos últimos dias que piorou com o tempo.

“Agradecer todo mundo que tá desejando melhoras, ele tá bem melhor, queria usar esses stories como uma alerta, sempre que vocês tiverem dores estranhas, principalmente no peito, não hesitem, mesmo que não seja nada, vá ao médico, de início a gente achou que, ‘ah dormiu de mal jeito’, uma dor de mal jeito, acho que é gases e a dor piorou”, alertou a influenciadora.

Viih Tube ainda disse que levou Eli ao hospital para fazer os exames. “Antes de ontem, acho que sexta, a gente foi no hospital, falei: ‘amor chega’, peguei ele, levei ele pro hospital fizemos todos os exames, um check-up, descobrimos que era algo no coração, não é grave, mas é raro de se ter e estamos cuidando, tem que ficar um pouco mais de repouso não pode fazer atividade física, entre outas coisas”, disse.