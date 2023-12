Viih Tube encerra contrato com a Blaze

Coincidência?! Nesse domingo(17), a influenciadora deu essa declaração nas redes sociais no mesmo dia em que o Fantástico fará uma reportagem para falar justamente dessa empresa.

Meus amores, a Viih Tube apareceu na madrugada deste domingo (16) nos stories de seu Instagram para informar aos seus seguidores que ela finalmente encerrou seu contrato com a casa de apostas Blaze, depois das inúmeras denúncias envolvendo o cassino virtual.

A influenciadora relatou que ela estava tentando quebrar o contrato desde novembro do ano passado, mas que só conseguiu agora e fez questão de se desculpar com os seguidores. “Quero compartilhar uma coisa com vocês, que é aqui dos bastidores, mas acho muito importante vocês saberem porque envolve vocês de alguma forma. Eu finalmente consegui sair do meu contrato com a Blaze, e pra falar disso eu já começo dizendo que eu sei da minha responsabilidade desde o momento em que eu topei fazer esse tipo de publicidade então eu não me isento disso”, iniciou nas redes sociais.

Ainda afirmou que recebeu uma avalanche de feedbacks negativos dos seguidores: “Desde que eu comecei a receber retornos negativos dos meus seguidores, vou falar a verdade, tá gente? […] Desde que eu fui chamada pra DEPOR na polícia por conta de processo que envolve eles, eu fiquei numa ansiedade pra sair. Mas, não é do dia pra noite que você consegue sair, tem todo um processo, eu tô desde novembro nisso, e hoje eu consegui finalmente”.