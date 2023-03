Viih Tube e Eliezer se casam no civil

A influenciadora aparece assinando o livro ao lado do seu marido, Eliezer. A filha do casal deve nascer em breve

A internet espremeu tanto que agora podemos sim considerar Viih Tube e Eliezer um casal de papel passado e tudo. Os dois aparecem assinando o livro de casados nesta terça (21). A união aconteceu na cidade de São Paulo e teve uma celebração simples para o casório no civil.

“Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo, tanta gente falou tanta coisa sem saber. Tanto isso, tantos aquilo…, mas o mais importante, tanto amor”, disse Eliezer em publicação no Instagram.

O ex-BBB ainda se declarou para a esposa e ele respondeu: “Agora é oficial: casamos no civil. Eu me sinto tão segura ao seu lado, me sinto mais forte, mais confiante. Meu marido”, disse. Vale ressaltar que Lua, a primeira filha do casal, está para nascer. Felicidades ao casal!