Viih Tube e Eliezer se casam durante Rock in Rio

A cerimônia foi celebrada por um sósia do cantor Elvis Presley.

E o amor está no ar. Em clima de romance, os ex-BBB’s, Viih Tube e Eliezer Netto, “se casam” no Rock in Rio. Inspirado nos famosos casamentos de Las Vegas, o “casamento” do casal aconteceu em uma capela na Cidade do Rock e foi celebrado por um sósia do rei do rock, Elvis Presley.

Vivendo com toda intensidade esse amor, o casal que começou a namorar a poucos meses, já viajaram juntos para lugares como Chile, Estados Unidos e Fernando de Noronha.

Confira as fotos do “casamento” desse casal icônico: