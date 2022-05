Depois de Anitta e Gkay, Viih Tube buscará novo amor no Domingão com Huck

‘Um Crush para Viih Tube’ deverá iniciar as gravações em breve

Minha gente, a Globo tá que tá com programas de arrumar namorados para o povo, principalmente os ex-BBBs. Não faz muito tempo que Ana Maria Braga arrumou um encontro para Gil do Vigor, e agora chegou a vez de Viih Tube no Domingão com Huck. De acordo com Lucas Pasin, a loira vai ser a nova participante do quadro apresentado por Luciano.

O quadro é uma chacota, confesso, e já tentou arrumar namorados para Anitta e Gkay, como podemos ver, não deu muito certo e tudo não passou de um lancinho. Será que a influenciadora vai ficar emocionada e engatar em um relacionamento?

“Um crush para Viih Tube” deverá começar a ser gravado em breve, basta as duas envolvidas encontrarem as agendas perfeitas para que iniciem as gravações. Vale lembrar que a youtuber está em cartaz em São Paulo com o espetáculo “Cancelada”.

O programa pode ser uma cachota? Pode! Mas estarei on, vendo tudinho aqui do Leblon e fofocando com minhas vizinhas.