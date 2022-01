“Parem de hipocrisia!” dispara Mulher Pepita sobre campanha LGBTQIA+ feita pelo SBT

Mulher Pepita ficou incomodada com Patrícia Abravanel em campanha LGBTQIA+ produzida pelo SBT. Ela resolveu comentar…

SBT faz campanha LGBTQIA+ e se torna palco de críticas e defesas por parte de usuários de Internet, inclusive Pepita que resolveu comentar o assunto.

Chega mais! Pois, prevejo um babado forte vindo por aí!

O SBT resolveu fazer uma campanha pró LGBTQIA+ em sua emissora. O vídeo contou com a presença de artistas e funcionários da casa. Talvez como uma forma de reparar o fatídico evento em que Patrícia Abravanel reclamou que haviam letras demais na sigla.

Bom até aí tudo ok. O fato é que o vídeo não agradou nem um pouco representantes da comunidade LGBTQIA+. Entre eles, uma ferrenha defensora dos direitos trans no Brasil. A Mulher Pepita, que na ocasião em que ocorreu o babado com Patrícia Abravanel, se manifestou na Parada Virtual, transmitida pelo Youtube.







Desta vez Pepita preferiu comentar a postagem do vídeo. Ela escreveu: Gente… pera… estou aqui tentando raciocinar, que vídeo é esse? Levantar a bandeira contra a Lgbtfobia é um dever de todos, mas cadê o espaço de fala para pessoas da bandeira? Cadê mulheres trans tendo espaço nesses programas? Está faltando representatividade e esses crimes só crescem cada vez por conta de comentários dessa apresentadora que iniciou o vídeo como se nada tivesse acontecido! Parem de hipocrisia” Aff.”

Acho que não pegou bem né? Será que o SBT vai passar a ser mais inclusivo depois das reivindicações de Pepita?

Lembrando que Silvio Santos foi pioneiro ao apresentar shows de transformistas em sua emissora. As artistas sempre foram exaltadas por ele e seu público!

Será que sua herdeira vai dar continuidade a este legado? Veremos!