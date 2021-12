Viih Tube afirma: “Sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca”.

Viih Tube fez um tweet que chamou atenção dos seguidores, ela declarou ser piranha mesmo, mas que com ex de amiga não se brinca.

Viih Tube deu seu recado no Twitter após uma série de comentários sobre suas noites de Farofa da Gkay.

Um tweet de Viih Tube chamou atenção de seus seguidores. Nele, a influenciadora e ex-BBB disse que: “Gente eu sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca, ex teve história, teve amor, então por favor querido vamos ter senso.”

Tweet de Viih Tube chamou atenção de seus seguidores. Foto: Reprodução.

Muitos seguidores associaram este tweet a uma notícia que ganhou a mídia em novembro, quando disseram que Viih Tube estaria vivendo um romance com Arthur, colega de confinamento. O rapaz teve um breve relacionamento com a atriz Carla Diaz no período do reality. Mas seguidores também alegaram que as duas não são amigas e por isso pairou o ar de mistério sobre o tweet da garota.

Alguns seguidores acharam que a Youtuber estava falando de Arthur. Foto: Reprodução.

A atitude de Viih Tube ficar com vários rapazes na Farofa da Gkay levantou também uma série de comentários sobre como a influenciadora estava livre, leve e solta e talvez por isso ela tenha postado o tweet.

Viih Tube lançou seu livro “Cancelada”. Foto: O Dia.

E recebeu seus seguidores. Foto: O Dia.

E nem só de beijocas vive a influenciadora. Ela esteve presente na Bienal para lançar seu livro “Cancelada”. Ela fez sessão de autógrafos com seus fãs, boa parte deles, crianças que acompanham seu canal do Youtube.

Versátil esta garota! Gosto assim! E Viih faço das suas palavras às minhas: “Sou piranha mesmo!”