Jojo Todynho noiva? A cantora foi pedida em casamento por seu boy!

A cantora e ganhadora de A Fazenda, Jojo Todynho foi pedida em casamento por seu namorado, o oficial do exército, Lucas Souza.

Jojo vai subir ao altar, a cantora foi pedida em casamento por seu namorado Lucas Souza.

Já ouço a marcha nupcial… os padrinhos ansiosos pela entrada de Jojo na igreja… Sim. Jojo Toddynho ficou noiva de seu namorado Lucas Souza.

O oficial do exército oficializou o pedido de casamento e a cantora, musa do hit “Que Tiro foi Esse”, agora é noiva e pretende se casar. Que amor!

O momento do pedido de casamento. Foto: Reprodução.

A cantora compartilhou com seus seguidores e amigos a foto do momento em que foi pedida em casamento e ficou noiva de Lucas Souza. Os dois vivem um relacionamento há quatro meses e na postagem ela escreveu: “Sem palavras pra esta surpresa! E eu sem desconfiar de nada… desço as escadas e dou de cara com meu branquinho me pedindo em casamento… obviamente eu disse sim, com toda certeza que ele é o homem que quero compartilhar todos os momentos, sonhos e etc…”

Jojo já se vestiu de noiva. Foto: Reprodução.

Recentemente Jojo ficou bastante irritada com a revelação de seu romance com Lucas, pois ela não havia falado para ninguém que estava namorando, até que algum conhecido resolveu enviar as fotos do casal para sites e instagrans especializados em celebridades.

Jojo e seu (agora) noivo, Lucas Souza. Foto: Reprodução.

Felicidades Jojo!