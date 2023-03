Vídeo de funkeira recebendo sexo oral no palco viraliza na web

Nome de Mc Pipokinha foi parar nos trending topics do Twitter após o fato rodar na boca do povo

Minhas manas que gostam de uma festinha devem conhecer o nome de Mc Pipokinha que se encontrou no mundo da música falando muita sacanagem. As letras de suas músicas dão o que falar por tratarem o sexo explícito e muito além disso. O nome da cantora foi parar nos trending topics depois de vazar um vídeo dela recebendo sexo oral no palco por uma fã.

🚨BRASIL: Mulher fica pelada e faz sexo oral na MC Pipokinha durante show.

A artista ainda não se pronunciou sobre o caso, mas sabemos que ela dá o que falar. Em entrevista recente ela disse que as mulheres que usam roupa curta tem que saber lidar com o assédio. Oi?