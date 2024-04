Vídeo de Ana Maria Braga destratando funcionária viraliza nas redes sociais e causa revolta

Amores, vocês sabem que eu sou completamente apaixonada pela apresentadora Ana Maria Braga, que não perco nenhum dia o programa Mais Você e que sempre dou muitas risadas com as peças que a mesma solta no programa, porém, aparentemente desta vez ela acabou passando um pouco do limite.

Recentemente viralizou um vídeo nas redes sociais, onde mostra a apresentadora sendo rude e dando uma resposta atravessada a um ajudante do seu programa, que limpava a sua tradicional mesa de café da manhã.

“Sai daí menino! Não vem limpar aqui! Vai limpar na sua casa, aqui limpo eu!”, disparou Ana Maria, segundos antes do rapaz sair correndo do local, deixando um baita climão no estúdio.

Diante desse vídeo, diversos internautas começaram a detonar a atitude da apresentadora na web. Confiram alguns desses comentários:

“A Ana com as câmeras desligadas. Grossa e arrogante”, comentou um.

“A Ana Maria Braga sempre foi grossa! Mas passamos pano por ser ela!”, declarou outro.

“Aí amanhã vai falar com a maior cara lavada pedindo desculpa e vida que segue”, reclamou um terceiro.