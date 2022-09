Victoria Beckham acredita que nora casou com seu filho por fama

Revista Heat prova por A+B que o casamento de Nicola Peltz com Brooklyn Beckham é interesse

Esse é um babado pra lá de quente do mundo dos famosos, hein? A revista Heat contou que, de acordo com fontes próximas da família Beckham, Victoria acredita que o casamento do seu filho Brooklyn com Nicola seja por interesse de fama da nora. Oi? A matriarca ainda teria dito que a nora não é a charmosinha que mostra ser.

“Vic diz que Nicola não é a garota charmosa que eles conheceram. Nicola não era realmente famosa antes de conhecer Brooklyn. Claro, ela era rica; mas era uma atriz com alguns pequenos filmes em seu nome. Desde que ela se casou com um Beckham, seu perfil disparou”, afirmou uma fonte próxima.

O maior pesadelo de Victoria Beckham é ver alguém lucrando com seu nome e por isso a família é super protetora com seu nome e com os filhos. Brooklyn e Nicola começaram a namorar em 2020 e se casaram em abril de 2021.